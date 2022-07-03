Песков: Запад делает ставку на продолжение военных действий в Украине
Дмитрий Песков заявил о том, что США не позволяют украинцам самостоятельно мыслить и принимать решения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выссказал своё мнение о том, что правиительство США навязывают украинцам свои цели и не позволяют им даже думать о мирных переговорах с Россией.
Помимо этого Песков заявил, что несмотря на все усилия США для затягивания СВО на Украине Киеву всё равно придётся сесть за стол переговоров с Москвой и принять все требования России.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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