Песков: Запад делает ставку на продолжение военных действий в Украине

Дмитрий Песков заявил о том, что США не позволяют украинцам самостоятельно мыслить и принимать решения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выссказал своё мнение о том, что правиительство США навязывают украинцам свои цели и не позволяют им даже думать о мирных переговорах с Россией.

Помимо этого Песков заявил, что несмотря на все усилия США для затягивания СВО на Украине Киеву всё равно придётся сесть за стол переговоров с Москвой и принять все требования России.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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