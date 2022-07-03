WELT уволили экс-редактора «Первого канала» Марину Овсянникову

Немецкая газета WELT закончила сотрудничество со скандально известной российской журналисткой Мариной Овсянниковой.

В воскресенье, 3 июля 2022 года, устроившая провокацию в прямом эфире федерального «Первого канала» журналистка Марина Овсянникова закончила свою работу в немецкой газете Die Welt.

В одной из социальных сетей экс-редактор «Первого канала» Овсянникова выложила публикацию в которой заявила, что её трехмесячный контракт не продлили, поэтому она вынуждена двигаться дальше.