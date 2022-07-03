На курорте Хургады акула вновь убила женщину

Правительство Турции сообщило об очередной трагической смерти на курорте Хургады.

Официальный представитель Министерство окружающей среды Египта в пресс-релизе сообщил, что в Хургаде акула напала на очередную туристку, которая получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась.

Напомним, что египетское правительство временно запретило купание в акватории моря у берегов курортов Хургады после трагической смерти пожилой туристки из Австрии 1 июля 2022 года.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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