На курорте Хургады акула вновь убила женщину

Правительство Турции сообщило об очередной трагической смерти на курорте Хургады.

Официальный представитель Министерство окружающей среды Египта в пресс-релизе сообщил, что в Хургаде акула напала на очередную туристку, которая получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась.

Напомним, что египетское правительство временно запретило купание в акватории моря у берегов курортов Хургады после трагической смерти пожилой туристки из Австрии 1 июля 2022 года.