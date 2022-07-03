В отношении поп-звезды Рики Мартина издан запретительный судебный приказ

Судья издал запретительный приказ в отношении певца Рики Мартина. Но полиции пока не удается найти поп-звезду.

Представитель полиции Аксель Валенсия рассказал журналистам, что представители властей посетили престижный район города Дорода, чтобы выполнить приказ. Но Рики Мартина так и не нашли.

Валенсия отказался назвать имя заявителя, поскольку тот опасается за свою безопасность. Он лишь сказал, что приказ был подан в соответствии с законом Пуэрто-Рико о домашнем насилии.

По информации издания El Vocero, Мартин и заявитель встречались около семи месяцев, но два месяца назад расстались. 

По словам заявителя, Рики Мартин не согласился с расставанием. Его неоднократно видели у дома заявителя. 

Валенсия отмечает, что приказ запрещает Рики Мартину звонить заявителю, связываться с ним или с ней любым другим способом. Он также уточнил, что заявитель не обращался в полицию, запрос был направлен прямо в суд.

По данному вопросу еще будут проведены слушания. Сам Рики Мартин категорически отвергает обвинения. Он уверен, что будет оправдан.

Представители певца заявили, что все обвинения  в отношении Мартина сфабрикованы и являются полностью ложными.

Опубликовано: Светлана Репина

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 