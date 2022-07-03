В отношении поп-звезды Рики Мартина издан запретительный судебный приказ
Судья издал запретительный приказ в отношении певца Рики Мартина. Но полиции пока не удается найти поп-звезду.
Представитель полиции Аксель Валенсия рассказал журналистам, что представители властей посетили престижный район города Дорода, чтобы выполнить приказ. Но Рики Мартина так и не нашли.
Валенсия отказался назвать имя заявителя, поскольку тот опасается за свою безопасность. Он лишь сказал, что приказ был подан в соответствии с законом Пуэрто-Рико о домашнем насилии.
По информации издания El Vocero, Мартин и заявитель встречались около семи месяцев, но два месяца назад расстались.
По словам заявителя, Рики Мартин не согласился с расставанием. Его неоднократно видели у дома заявителя.
Валенсия отмечает, что приказ запрещает Рики Мартину звонить заявителю, связываться с ним или с ней любым другим способом. Он также уточнил, что заявитель не обращался в полицию, запрос был направлен прямо в суд.
По данному вопросу еще будут проведены слушания. Сам Рики Мартин категорически отвергает обвинения. Он уверен, что будет оправдан.
Представители певца заявили, что все обвинения в отношении Мартина сфабрикованы и являются полностью ложными.
Опубликовано: Светлана Репина
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