В отношении поп-звезды Рики Мартина издан запретительный судебный приказ

Судья издал запретительный приказ в отношении певца Рики Мартина. Но полиции пока не удается найти поп-звезду.

Представитель полиции Аксель Валенсия рассказал журналистам, что представители властей посетили престижный район города Дорода, чтобы выполнить приказ. Но Рики Мартина так и не нашли.

Валенсия отказался назвать имя заявителя, поскольку тот опасается за свою безопасность. Он лишь сказал, что приказ был подан в соответствии с законом Пуэрто-Рико о домашнем насилии.

По информации издания El Vocero, Мартин и заявитель встречались около семи месяцев, но два месяца назад расстались.

По словам заявителя, Рики Мартин не согласился с расставанием. Его неоднократно видели у дома заявителя.

Валенсия отмечает, что приказ запрещает Рики Мартину звонить заявителю, связываться с ним или с ней любым другим способом. Он также уточнил, что заявитель не обращался в полицию, запрос был направлен прямо в суд.

По данному вопросу еще будут проведены слушания. Сам Рики Мартин категорически отвергает обвинения. Он уверен, что будет оправдан.

Представители певца заявили, что все обвинения в отношении Мартина сфабрикованы и являются полностью ложными.