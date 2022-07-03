Опытные садоводы рассказали об эффективных способах борьбы с гусеницами на смородине

Гусеницы это опасные паразиты, уничтожающие зелёную массу смородины. Расскажем, как эффективно бороться с паразитами.

Появление гусениц на смородине - одна из самых распространённых проблем для садоводов. Правильная идентификация паразита позволит выбрать оптимальный способ их уничтожения.

Виды гусениц, часто встречающихся на смородине:

Крыжовниковая огнёвка. Сизо-зелёные гусеницы, поедающие завязи и созревшие ягоды. Паразит опутывает паутиной всю плодовую кисть;

Сизо-зелёные гусеницы, поедающие завязи и созревшие ягоды. Паразит опутывает паутиной всю плодовую кисть; Листовёртка. Зелёный вредитель, питающийся соком листьев, почек и цветков. Гусеницы сворачивают листья смородины в кокон;

Зелёный вредитель, питающийся соком листьев, почек и цветков. Гусеницы сворачивают листья смородины в кокон; Галлица. Личинки паразитируют на листьях, коре и побегах. Взрослые гусеницы имеют оранжевый или красноватый цвет.

Для борьбы с гусеницами используют настой чеснока, отвар жгучего перца, чистотела и раствор нашатырного спирта.

Отлично зарекомендовали себя средства промышленного производства - "Фуфанон-Нова", "Актеллик", "Алатар" и "Искра".