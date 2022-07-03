СК РФ: возбуждено уголовное дело по факту обстрела Белгорода

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ракетного обстрела украинскими бойцами Белгорода.

Пресс-служба Следственного комитета России заявила, что по факту ракетного обстрела ВСУ территории частного сектора Белгорода возбуждено уголовное дело за убийства четырёх мирных жителей.

В настоящее время следователи выясняют причастных к совершению данного преступления украинских силовиков и заявляют, что киевский режим ответит за гибель людей и разрушение гражданской инфраструктуры Белгорода.