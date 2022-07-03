Названы самые дорогие города для работы за границей в 2022 году
Многие люди из разных стран уезжают за границу, где находят новую работу. Но в некоторых городах проживание оказывается значительно дороже, чем они ожидали.
По данным Mercer, в 2021 году самым дорогим городом для жизни был Ашхабат в Туркменистане. В 2022 году рейтинг возглавил Гонконг.
За ним следует несколько швейцарских городов: Цюрих, Женева, Базель и Берн. Из американских городов самым дорогим оказался Нью-Йорк, он находится на 7-й позиции.
Шестым стал израильский Тель-Авив, восьмым – Сингапур, а замыкают рейтинг самых дорогих городов ля жизни Токио и Пекин.
Компания Mercer составляет такой список уже 28 лет. Индекс стоимости жизни рассчитывается с учетом цен более чем на 200 товаров и услуг в 400 городах мира.
Руководитель отдела мобильности Mercer Ивонн Трабер отмечает, что последние события заставили людей переосмыслить, как они тратят свою зарплату и сбережения.
Многие работники выбирают места, где инфляция и курсы валюты больше соответствуют их интересам. Нередко это идет вразрез с интересами компаний, заинтересованных в квалифицированных сотрудниках.
Неспособность создать конкурентную стратегию вознаграждения во времена неопределенности подрывает возможности организаций привлекать и удерживать ценных работников.
Опубликовано: Светлана Репина
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