Названы самые дорогие города для работы за границей в 2022 году

Многие люди из разных стран уезжают за границу, где находят новую работу. Но в некоторых городах проживание оказывается значительно дороже, чем они ожидали.

По данным Mercer, в 2021 году самым дорогим городом для жизни был Ашхабат в Туркменистане. В 2022 году рейтинг возглавил Гонконг.

За ним следует несколько швейцарских городов: Цюрих, Женева, Базель и Берн. Из американских городов самым дорогим оказался Нью-Йорк, он находится на 7-й позиции.

Шестым стал израильский Тель-Авив, восьмым – Сингапур, а замыкают рейтинг самых дорогих городов ля жизни Токио и Пекин.

Компания Mercer составляет такой список уже 28 лет. Индекс стоимости жизни рассчитывается с учетом цен более чем на 200 товаров и услуг в 400 городах мира.

Руководитель отдела мобильности Mercer Ивонн Трабер отмечает, что последние события заставили людей переосмыслить, как они тратят свою зарплату и сбережения.

Многие работники выбирают места, где инфляция и курсы валюты больше соответствуют их интересам. Нередко это идет вразрез с интересами компаний, заинтересованных в квалифицированных сотрудниках.

Неспособность создать конкурентную стратегию вознаграждения во времена неопределенности подрывает возможности организаций привлекать и удерживать ценных работников.