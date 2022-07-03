Эксперты пояснили, почему свежий мед может быть опасным

Если неизвестно происхождение этого продукта, есть риск приобрести незрелый мед либо тот, который не соответствует техническим регламентам.

Еще наши дальние предки знали цену меду и использовали его как лекарство. Но мало кто знает, что некоторые виды меда могут быть опасными.

В частности, незрелый мед. Опытный пчеловод никогда не будет забирать его из ульев раньше времени. Да, незрелый мед тоже имеет приятный вкус, в нем есть полезные витамины и микроэлементы, но он не способен долго оставаться в хорошем состоянии.

Буквально через месяц-другой недозревший мед начнет бродить и закисать, а на его поверхности - проступать пена. В таком виде мед может стоять веками, однако и его вкус, и тем более польза, весьма сомнительны.

По этой причине свежий продукт, особенно в сотах, может оказаться не только неприятным, но и опасным.

Каким вообще должен быть мед? Прежде всего - соответствующим техническим регламентам. Строгая санитарно-эпидемиологическая экспертиза нужна потому, что сегодня экологическая ситуация может способствовать накоплению в продуктах пчеловодства антропогенных и техногенных ядов, наличие которых визуально угадать невозможно.

И даже на отдаленных, высокогорных пасеках в меду можно встретить ботулотоксины, секретируемые клостридиями. Эти вещества у маленьких детей могут вызвать поражение центральной нервной системы - вплоть до остановки дыхания.

Потому мед надо употреблять только сертифицированный. Но он, разумеется, не будет «прямо из улья», так как образцу продукта перед продажей придется пройти проверку в спецлаборатории.

Однако всегда лучше перестраховаться и купить пусть не самый свежий, зато точно качественный мед, от которого будет только польза.