Китайский застройщик Shimao Group Holdings Ltd. не смог выплатить 1 млрд долларов

Китайский девелопер Shimao Group Holdings заявил, что не смог погасить долговое обязательство на 1 млрд долларов. Крайний срок погашения был назначен на 3 июля.

Компания занимается строительством премиальных домов. Она сообщила на Гонконгскую биржу, что не произвела некоторые другие оффшорные платежи и ведет переговоры с кредиторами.

Если достичь мирового урегулирования не удастся, кредиторы вправе потребовать ускоренного погашения и принять принудительные меры.

Причиной проблем с финансовым состоянием компании стали масштабные репрессии в сфере недвижимости Китая. Из-за этого в секторе возникла рекордная волна просроченных платежей.

Shimao Group Holdings занимает 14-е место среди всех застройщиков в Китае. Негативные изменения в кредитных рейтингах в компании объясняют неопределенностью рынка в отношении рефинансирования долга и сложными условиями работы.

Компания также сообщает, что продала около 20 объектов недвижимости, чтобы собрать необходимую сумму. На рынке недвижимости появляются признаки восстановления, поэтому в Shimao надеются на ускорения притока денежных средств.

Уже назначены финансовый и юридический консультанты, чтобы оценить структуру капитала компании, ликвидность и все возможные варианты решения проблемы.

Пока компания не получала от кредиторов уведомлений об ускорении погашения кредитов.