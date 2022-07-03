Китайский застройщик Shimao Group Holdings Ltd. не смог выплатить 1 млрд долларов
Китайский девелопер Shimao Group Holdings заявил, что не смог погасить долговое обязательство на 1 млрд долларов. Крайний срок погашения был назначен на 3 июля.
Компания занимается строительством премиальных домов. Она сообщила на Гонконгскую биржу, что не произвела некоторые другие оффшорные платежи и ведет переговоры с кредиторами.
Если достичь мирового урегулирования не удастся, кредиторы вправе потребовать ускоренного погашения и принять принудительные меры.
Причиной проблем с финансовым состоянием компании стали масштабные репрессии в сфере недвижимости Китая. Из-за этого в секторе возникла рекордная волна просроченных платежей.
Shimao Group Holdings занимает 14-е место среди всех застройщиков в Китае. Негативные изменения в кредитных рейтингах в компании объясняют неопределенностью рынка в отношении рефинансирования долга и сложными условиями работы.
Компания также сообщает, что продала около 20 объектов недвижимости, чтобы собрать необходимую сумму. На рынке недвижимости появляются признаки восстановления, поэтому в Shimao надеются на ускорения притока денежных средств.
Уже назначены финансовый и юридический консультанты, чтобы оценить структуру капитала компании, ликвидность и все возможные варианты решения проблемы.
Пока компания не получала от кредиторов уведомлений об ускорении погашения кредитов.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Handelsblatt: отказ от газа из России обойдётся Германии в $1 триллион
Эксперты пояснили, почему свежий мед может быть опасным
SVT: Швеция не ожидала требования Эрдогана выслать 73 курдов для членства в НАТО
Крид попал в больницу: самочувствие певца резко ухушилось
Спецназ России уничтожает диверсантов ВСУ из бесшумных миномётов «Галл»