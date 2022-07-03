Еще одна трагедия в Хургаде: акула загрызла вторую женщину

Тело новой жертвы найдено недалеко от того места, где случилось первое нападение морского хищника.

Египетское Министерство окружающей среды сегодня заявило о новой жертве. В море обнаружено тело второй женщины, скончавшейся после нападения акулы. Как сообщает "СтарХит" со ссылкой на РИА Новости, один из отдыхающих рассказал, что труп найден недалеко от места первой трагедии.

Специалисты собирают информацию для выяснения причин такого проявления агрессии у акул. Власти Египта официально прокомментировали оба смертельных случая.

Они уточнили, что СП произошло в районе курорта Сахль-Хашиш, сейчас сформирована рабочая группа специалистов заповедников Красного моря для изучения проблемы и укрепления мер безопасности.

Первой жертвой акулы стала 68-летняя жительница Австрии Элизабет Сквайр. На нее акула напала 1 июля прямо около пирса одного из отелей и откусила руку и ногу. Сквайр умерла в карете скорой помощи от болевого шока.

Генкосульство России в Хургаде призвало российских туристов сохранять бдительность при купании, строго руководствоваться установленными египетскими властями запретами на плавание, дайвинг и рыбалку.