Галкина могут забросать арбузами: на концерте юмориста в Турции планируются провокации

Об этом заявила известный продюсер Мария Погребняк, которая напомнила, что артист не раз дискредитировал ВС России.

Выступление 46-летнего Максима Галкина недавно анонсировано в Турции. «Экспресс газета» ранее сообщала, что концерт состоится 28 июля в Анталии.

Издание пишет, что сегодня стало известно о том, что зрители на шоу готовят провокацию. Во всяком случае, это утверждает продюсер Мария Погребняк. Продюсер напомнила, что муж Аллы Пугачевой не раз дискредитировал ВС РФ, и это возмущает многих.

«Галкин сильно рискует. Учитывая, что на своих концертах в Израиле он не смешно, агрессивно шутил про СВО и РФ, в Турции на его представление придут украинцы. а также оппозиционно настроенные россияне. Однако может случиться и другое: вдруг там окажутся патриоты, тогда в Галкина могут полететь не яблоки, а арбузы с дынями", - без скандальчика, заявила жена футболиста Павла Погребняка, выступление тогда не пройдет.

Шутки теперь уже экс-ведущего Первого канала возмущают многих россиян. После отъезда за границу Галкин нелестно высказывался о политике России. Как сообщает "Экспресс газета", недавно стало известно, что на одном из шоу Максима закидали яблоками, однако позже сведения не подтвердились.

Пользователи Сети были солидарным с Погребняк и написали, что "рано или поздно ему придется ответить за хамство" и "именно такова судьба отщепенцев" - для "всех быть чужими".