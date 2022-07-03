Турция назвала условие, при котором выступит против вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что его страна выступит против расширения НАТО при несоблюдении одного условия.
Глава Минюста Турции Бекир Боздаг сказал, что Финляндия и Швеция смогут войти в НАТО только если выполнят обязательства перед Анкарой.
Ранее перед саммитом Североатлантического альянса в Мадриде Швеция, Турция и Финляндия подписали документ, согласно которому процесс присоединения скандинавских стран к НАТО был временно заморожен.
Государства договорились сотрудничать в области борьбы с терроризмом и меры по борьбе с сепаратистской Рабочей партии Курдистана (РПК) в Турции.
Боздаг также упрекнул скандинавские страны в связях с организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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