Турция назвала условие, при котором выступит против вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что его страна выступит против расширения НАТО при несоблюдении одного условия.

Глава Минюста Турции Бекир Боздаг сказал, что Финляндия и Швеция смогут войти в НАТО только если выполнят обязательства перед Анкарой.

Ранее перед саммитом Североатлантического альянса в Мадриде Швеция, Турция и Финляндия подписали документ, согласно которому процесс присоединения скандинавских стран к НАТО был временно заморожен.

Государства договорились сотрудничать в области борьбы с терроризмом и меры по борьбе с сепаратистской Рабочей партии Курдистана (РПК) в Турции.

Боздаг также упрекнул скандинавские страны в связях с организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.