Журналист RT Deutschland Райнер Руп заявил об угрозе, которую несут поставки оружия Киеву для европейских государств.

В своей колонке для RT Deutschland эксперт Райнер Руп заявил, что оружие, поставляемое для Киева, попадает на черный рынок.

Также эксперт говорит, что жители Европы постепенно устают от кризиса из-за конфликта на Украине и санкций против России.

Руп предсказывает, что к зиме уровень жизни европейцев должен упасть, что вызовет масштабные протесты. Однако никаких доказательств этому Руп не приводит.

По словам Рупа, Украинское оружие попадает в страны Ближнего Востока и Северной Африки.

Руп утверждает, что это оружие может попасть в руки радикально настроенных европейцев. По его словам, на черном рынке Javelin стоит всего 30 тысяч долларов.