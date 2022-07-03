Немецкий эксперт Руп заявил, что поставки натовского оружия Украине угрожают европейцам
Журналист RT Deutschland Райнер Руп заявил об угрозе, которую несут поставки оружия Киеву для европейских государств.
В своей колонке для RT Deutschland эксперт Райнер Руп заявил, что оружие, поставляемое для Киева, попадает на черный рынок.
Также эксперт говорит, что жители Европы постепенно устают от кризиса из-за конфликта на Украине и санкций против России.
Руп предсказывает, что к зиме уровень жизни европейцев должен упасть, что вызовет масштабные протесты. Однако никаких доказательств этому Руп не приводит.
По словам Рупа, Украинское оружие попадает в страны Ближнего Востока и Северной Африки.
Руп утверждает, что это оружие может попасть в руки радикально настроенных европейцев. По его словам, на черном рынке Javelin стоит всего 30 тысяч долларов.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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