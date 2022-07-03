Президент ФРГ заявил, что Украине необходимо восстановить независимость, а Германию ждут трудные годы

Украина должна восстановить свою независимость, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью ZDF.

Президент Франк-Вальтер Штайнмайер высказался против призыва Украины к переговорам о прекращении войны, которую начала Россия.

«Украина должна восстановить свой суверенитет, свою территориальную целостность, свою независимость. На данный момент похоже, что решение принимается на поле боя", - отметил немецкий президент.

Однако опыт показывает, что любая война заканчивается за столом переговоров. Вывод таков: «Мы должны поставить Украину в такое положение, чтобы ей было о чем договариваться, сделав ее сильной до начала переговоров». А когда сесть за стол переговров решит сама Украина», - заявил Штайнмайер и добавил, что до тех пор Украину будут поддерживать.

Презиент ФРГ заявил, что никто не ожидал, что президент Владимир Путин пойдет на «полное экономическое, политическое и моральное разорение своей страны» ради осуществления своих имперских замыслов.

Говоря о влиянии событий на Украине на Германию, он отметил, что «видимо у нас впереди несколько трудных лет».