В Германии на детской площадке полиция поймала белого кукурузного удава
Полиция поймала удава на детской площадке в Йестебурге под Гамбургом, они утверждают, что речь идет о брошенном домашнем животном.
По словам представителя полиции, местные жители заметили белую кукурузную змею в воскресенье утром и предупредили чиновников.
С помощью крюка они поместили животное длиной около 1,2 метра в мешок.
Затем они передали его в террариум Tierpark Hagenbeck в Гамбурге .
Согласно первым выводам полиции, кукурузная змея была домашним питомцем, она сбежала или была выброшена хозяевами, в условиях города, она могла не выжить.
Опубликовано: Тарас Медведев
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В Германии на детской площадке полиция поймала белого кукурузного удава
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