В Германии на детской площадке полиция поймала белого кукурузного удава

Полиция поймала удава на детской площадке в Йестебурге под Гамбургом, они утверждают, что речь идет о брошенном домашнем животном.

По словам представителя полиции, местные жители заметили белую кукурузную змею в воскресенье утром и предупредили чиновников.

С помощью крюка они поместили животное длиной около 1,2 метра в мешок.

Затем они передали его в террариум Tierpark Hagenbeck в Гамбурге .

Согласно первым выводам полиции, кукурузная змея была домашним питомцем, она сбежала или была выброшена хозяевами, в условиях города, она могла не выжить.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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