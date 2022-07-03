Шольц назвал расходы немцев на отопление «социальной взрывом»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал рост цен на отопление «социальным взрывом» и пообещал облегчение домохозяйствам в долгосрочной перспективе.

В то же время Шольц развеял ожидания от начала запланированных дебатов в Канцелярии в начале недели в интервью ARD.

В этом диалоге, инициированном Шольцем с социальными партнерами, учеными и Бундесбанком, должны быть обсуждены шаги против инфляции.

Шольц очень обеспокоен ростом цен на энергоносители.

«Потому что граждане должны жить своей жизнью, и если счет за отопление вдруг увеличится на несколько сотен евро, то это сумма, с которой многие не смогут справиться. Это социальный взрыв», - отметил канцлер.

Когда его спросили о предложении DGB по ограничению цен на энергию, Шольц заявил, что государтсво и социальные партнеры должны наладить процесс, но пока никаких конкретных мер не предлагается, в том числе госрегулирования цен.

Шольц осторожно отреагировал на призыв федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера к дополнительным инструментам для облегчения малообеспеченных. Канцлер сослался на предыдущие меры по оказанию помощи в размере 30 миллиардов евро.

Канцлер предсказал, что «следующий год будет самым большим испытанием».

«В этом году мы поглотили около 90 процентов роста цен среди групп с низким и средним уровнем дохода благодаря многим принятым нами мерам», - отметил он роль правителства.