Формула-1: жуткая авария китайского гонщика Гуаньюй Чжоу в Сильверстоуне

Китайского пилота Alfa Romeo удалось извлечь из автомобиля и доставить в медицинский центр. Гонка была остановлена.

Гран-при Великобритании, который проходил в это воскресенье в Сильверстоуне, был остановлен вскоре после старта в это воскресенье в 16:00 из-за аварии с участием нескольких одноместных автомобилей при первом же повороте.

Среди потсрадавших водителей китаец Гуаньюй Чжоу, его машина перевернулась и оказалась в защитном ограждении.

Гонщика вынесли с трека на носилках, затем госпитализировали.

19-летний Чжоу проводит свой первый сезон в Формуле-1.

«После аварии на старте Гран-при Великобритании Чжоу Гуаньюй находится в сознании и сейчас направляется в окружной медицинский центр для осмотра», — пишет Alfa Romeo в соцсетях. сети.