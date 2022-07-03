Формула-1: жуткая авария китайского гонщика Гуаньюй Чжоу в Сильверстоуне
Китайского пилота Alfa Romeo удалось извлечь из автомобиля и доставить в медицинский центр. Гонка была остановлена.
Гран-при Великобритании, который проходил в это воскресенье в Сильверстоуне, был остановлен вскоре после старта в это воскресенье в 16:00 из-за аварии с участием нескольких одноместных автомобилей при первом же повороте.
Среди потсрадавших водителей китаец Гуаньюй Чжоу, его машина перевернулась и оказалась в защитном ограждении.
Гонщика вынесли с трека на носилках, затем госпитализировали.
19-летний Чжоу проводит свой первый сезон в Формуле-1.
«После аварии на старте Гран-при Великобритании Чжоу Гуаньюй находится в сознании и сейчас направляется в окружной медицинский центр для осмотра», — пишет Alfa Romeo в соцсетях. сети.
Опубликовано: Тарас Медведев
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