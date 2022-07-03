Christopher Street Day собрал в Кельне более 1,2 миллиона представителей ЛГБТ+
После двух лет ограничений на коронавирус демонстрация CSD снова смог пройти через Кельн в полном объеме — с большим количеством групп, чем когда-либо прежде, и с миллионной аудиторией.
Более миллиона человек отпраздновали День Кристофера в Кельне в воскресенье и продемонстрировали "терпимость и разнообразие", сообщает DPA.
Около 180 пеших групп и музыкальных платформ приняли участие в параде по центру города - больше, чем когда-либо прежде. По словам организаторов, посетителей пришло около 1,2 миллиона человек, полиция говорила как минимум о миллионе. Особых происшествий не было.
Кёльнский CSD — одно из крупнейших мероприятий для сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, интерсексуалов и квир (ЛГБТИК) в Европе.
Несмотря на праздничное настроение, действо вызывает серьезные опасения вобществе. Усиливается давление со стороны гомофобных и трансфобных групп, квир-люди часто становятся жертвами ненависти и насилия, заявил Йенс Пильхау, глава Кёльнской ассоциации «День лесбиянок и геев» (KLuST), которая организует CSD.
«С другой стороны, мы хотим мирно и свободно проводить демонстрации, празднуя и показывая, что нас много», - отметил он.
По словам Марселя из округа Фирсен, он был очень счастлив, что наконец-то смог стать тем, кем он является на CSD: «Я родом из деревни, где я не могу ходить так, как хочу», — сказал он. «Если бы я перешла улицу рука об руку с мужчиной, на меня просто смотрели бы искоса и избегали».
Демонстрацией Кёльн «посылает сильный сигнал о разнообразии, терпимости, борьбе с ненавистью», — заявил премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст который стал первым премьер-министром за 30-летнюю историю посетившим Кельнский CSD.
Инциденты, подобные недавнему в Осло, показывают, что подавать такие сигналы все же необходимо. Неделю назад мужчина застрелил двух человек и ранил 21 человека возле популярного гей-бара в Осло.
«Повсюду в мире, и, к сожалению, также и в Германии, действуют экстремисты, которые не хотят даровать нам нашу свободу», — сказал уполномоченный правительства ФРГ по гомосексуальности Свен Леманн: «Сильный сигнал из Кельна: мы никогда не позволим отнять у нас эту свободу».
Опубликовано: Тарас Медведев
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