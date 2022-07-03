На скорости свыше 480 км/ч в Мичигане разбился пилот грузовика с авиадвигателями

Пилот полуприцепа, на котором были установлены три авиадвигателя, погиб в субботу после аварии во время автошоу в американском штате Мичиган, где он превысил скорость 480 км/ч.

40-летний Крис Дарнелл скончался «от полученных травм» после этого несчастного случая, вызванного «механической поломкой», сообщает его отец Нил Дарнелл в Facebook.

Видео, размещенные на YouTube, показывают, как грузовик, получивший название «SHOCKWAVE», над которым парят два самолета в рамках авиашоу, потерял управление, прежде чем загореться и совершить серию бочек на взлетно-посадочной полосе в аэропорту, где проходит фестиваль.

«Мы потеряли нашего младшего сына Криса в результате несчастного случая, когда он занимался любимым делом: выступал с SHOCKWAVE», — написал его отец.

Оснащенный тремя авиационными двигателями грузовик ранее достиг рекордной для полуприцепа скорости 605 км/ч, сообщается на сайте фестиваля.

«Расследование этого происшествия продолжается », — отметили в субботу вечером в полиции Батл-Крика, уточнив, что в расследовании участвует американское агентство, отвечающее за авиацию.

Остальные показы на фестивале должны были возобновиться в воскресенье утром и продолжаться до понедельника, 4 июля, Дня Независимости США.