В Итальянских Альпах после схода ледника погибли пять альпинистов, восемь получили ранения

По данным экстренных служб, в воскресенье от ледника Мармолада в северных итальянских Альпах откололся огромный валун, в результате чего погибли по меньшей мере пять человек и восемь получили ранения.

«К сожалению, пять человек были найдены мертвыми», — сообщила AFP пресс-секретарь по оказанию помощи Микела Канова.

По предварительной оценке речь идет о восьми раненых. На месте восхолдения продолжаются япоисковые работы.

Ранее сообщалось, что в результате тайфуна в 160 км от Гонконга потерпело крушение инженерное судно. На борту находилось более 30 человек, ыжили лишь трое.

Сообщается, что стихия разорвала судно пополам.