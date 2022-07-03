В Итальянских Альпах после схода ледника погибли пять альпинистов, восемь получили ранения
По данным экстренных служб, в воскресенье от ледника Мармолада в северных итальянских Альпах откололся огромный валун, в результате чего погибли по меньшей мере пять человек и восемь получили ранения.
«К сожалению, пять человек были найдены мертвыми», — сообщила AFP пресс-секретарь по оказанию помощи Микела Канова.
По предварительной оценке речь идет о восьми раненых. На месте восхолдения продолжаются япоисковые работы.
Ранее сообщалось, что в результате тайфуна в 160 км от Гонконга потерпело крушение инженерное судно. На борту находилось более 30 человек, ыжили лишь трое.
Сообщается, что стихия разорвала судно пополам.
Опубликовано: Тарас Медведев
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