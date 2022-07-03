"Земляне" отказались от положенных званий

Члены легендарной группы "Земляне" объяснили, почему ни у кого из них нет званий. Они отказались от присвоения им званий.

Тема значимости званий Народного артиста или Заслуженного в мире шоубиза в последнее время обсуждается очень активно. Обсуждения по поводу имеют разнообразную окраску.

Удивительно, но члены легендарного коллектива "Земляне" не обладают громкими званиями, через почти 50 лет продюсер группы Владимир Киселев объяснил, почему так получилось.

Вы знаете, 60 тысяч человек придет, что может быть дороже этого. Странно ведь звучит Пол Маккартни, заслуженный артист английской республики. Важнее то, что более 20 миллионов дисков мы продали. От 200 до 300 концертов в год у нас было. И сейчас, Игорю 69 лет, он мальчик еще. Но в эти года мы собрались. Надеюсь не повторим путь роллингов.

Игорь Романов - один из членов коллектива также высказал собственное мнение по поводу.

Не хотим быть заслуженными, но без публики, артистами.

Напомним,что актриса Чулпан Хаматова назвала данные регалии "бредятиной" и "советским пережитком". Артистка, пребывающая в Латвии после начала спецоперации РФ в Украине, готова расстаться со званиями безо всяких препирательств.

Если отнимут, я отдам.

Композитор Юрий Лоза отметил, что сегодня "это звание сильно обесценено, потому что "народные артисты" - это не пойми кто". Также музыкант выступил против присуждения звания Народный артист покойному Юрию Шатунову.