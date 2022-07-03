Киев отказывается от турецких и американских БПЛА из-за легкости их обнаружения российскими ПВО

Издание Insider, со ссылкой на украинских экспертов, сообщает о низкой оценке ударных беспилотников США и Турции украинскими военными.

В публикации утверждается, что Россия научилась бороться с любыми иностранными БПЛА, в том числе и с Bayraktar TB2, которые по началу доставляли некоторое беспокойство бронетанковым подразделениям.

«Россия улучшила свои системы обороны и сбивает и глушит многие украинские беспилотники», - пишет "Инсайдер".

«Сейчас происходит то, что средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны России стали лучше организованы и задействованы по сравнению с предыдущими месяцами войны», — сообщил специалист Центра военно-морского анализа США Сэмюэл Бендетт.

Он также отметил, что ВС РФ используют радары раннего предупреждения для идентификации беспилотных летательных аппаратов и системы РЭБ, чтобы "глушить" их, нарушая связь. Также эффективность показали РК типа «Тор», которые успешно сбивают БПЛА.

Как пример, сказанном экспертом "Инсайдера" можно вспомнить массированные атаки на российский гарнизон острова Змеиный, когда турецкие БПЛА сбивали десятками.