Премьер Австралии пообещал Киеву дополнительную военную помощь, а Путину заслуженный прием на Бали

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе пообещал в воскресенье во время поездки в Киев увеличить военную поддержку Украины, включая поставку новой бронетехники.

«Сегодня Австралия объявит о дополнительной военной поддержке в размере 100 миллионов долларов, в результате чего наша общая поддержка составит почти 390 миллионов долларов», — сказал он во время брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Энтони Альбанезе сказал, что Канберра предоставит «еще 14 бронетранспортеров и еще 20 БТР "Bushmaster" , а также беспилотники в помощь украинским пограничникам".

Экономические санкции

Он добавил, что Канберра намеревалась ввести новые экономические санкции в отношении России, а также ввести «запреты на поездки в отношении 16 министров и олигархов, чтобы охватить 843 физических лица и 62 организации, на которые нацелена Австралия».

«Мы собираемся запретить импорт российского золота, чтобы уменьшить способность России финансировать войну», — сказал он, добавив, что для него «большая честь быть первым австралийским премьер-министром, посетившим Украину».

Владимир Зеленский, со своей стороны, приветствовал "значительную помощь, особенно в сфере обороны ", которую оказывает Австралия. Перед этой пресс-конференцией Энтони Альбанезе побывал в Буче, Ирпене и Гостомеле, на окраинах Киева, ставших символами зверств войны.

«Очевидно, что в этой аморальной и незаконной войне российские силы нацелились на гражданские районы», — сказал он.

Энтони Альбанезе также заявил, что президент России Владимир Путин получит «заслуженный прием», если примет участие в ноябрьском саммите G20 на Бали, Индонезия.

«Если Владимир Путин примет участие в этой встрече (...), он получит заслуженный прием, а не приветствие как друга или человека, уважающего международное право и закон», — заявил он.