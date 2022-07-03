Американский миллиардер Джефф Безос пристыдил Байдена
Создатель Amazon Джефф Безос ответил на просьбу Байдена снизить цены на заправках.
Миллиардер и основатель американской компании Amazon Джозефф Безос в своём аккаунте Twitter высказал своё мнение касательно призыва Джо Байдена к снижению предпринимателями цен на заправочных станциях в США.
Безос был крайне удивлён такой глупостью президента Соединённых Штатов и заявил, что Байден либо глубоко заблуждается, либо не понимает как устроен рынок и что за резким ростом цен стоят не предприниматели, а антироссийские санкции, которые Безос назвал «путинским подорожанием».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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