Американский миллиардер Джефф Безос пристыдил Байдена

Создатель Amazon Джефф Безос ответил на просьбу Байдена снизить цены на заправках.

Миллиардер и основатель американской компании Amazon Джозефф Безос в своём аккаунте Twitter высказал своё мнение касательно призыва Джо Байдена к снижению предпринимателями цен на заправочных станциях в США.

Безос был крайне удивлён такой глупостью президента Соединённых Штатов и заявил, что Байден либо глубоко заблуждается, либо не понимает как устроен рынок и что за резким ростом цен стоят не предприниматели, а антироссийские санкции, которые Безос назвал «путинским подорожанием».

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 