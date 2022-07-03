Кадыров назвал флаг ЛГБТ+ на мечети в Берлине гнусным инцидентом и предсказал жестокие муки за это

Глава ЧР отреагировал на поднятый у берлинской мечети флаг сообществ нетрадиционной ориентации, как «гнусный и мерзкий инцидент в Германии».

Отметим, что на фасаде мечети в Берлине в день прайда ЛГБТ+ был вывешен радужный флаг сообщества, а сами участники парада несли плакаты: «Любовь — это халяль».

Но более всего Кадырова возмутил имам мечети Мо эль-Кетаб, он не просто разрешил это действо, но и попытался его оправдать.

"У этого последователя иблиса», -пишет Кадыров, - «хватило наглости» выразить надежду, что другие исламские религиозные организации последуют его примеру".

Рамзан Кадыров отметил, что эта информация вызвала в нем бурю эмоций негативного харктера по отноешнию к действующим лицам.

"Я не могу понять, как имамы этой мечети могут называть себя мусульманами после всего случившегося. И как вообще прихожане, да и вся исламская часть населения Германии оставила эту порочащую нашу религию акцию без громкой, резонансной реакции?!", - задал риторичсекий вопрос глава ЧР.

Он считает, что берлинские мусульмане, похоже обезумели из-за толерантности, насаждаемой в Европе.

"С каким грузом вы намерены предстать перед Аллахом? Всевышний уничтожал целые народы, погрязшие в грехе мужеложства посредством стихийных бедствий. Опомнитесь, иначе будет поздно и вам придется пожинать страшные плоды от своего развратного поведения в жестоких муках", — предсказал глава Чечни.