Пять человек пострадали при обрушении ледника в Доломитовых Альпах

Пять человек получили ранения при обрушении ледника в массиве Мармолада, в Северо-Восточной части Италии.

Представители горноспасательной службы области Венето 3 июля заявили о том, что пять человек получили ранения в результате обрушения в горном массиве Мармолада, в Доломитовых Альпах.

Ранее стало известно, что при данном инциденте в горах Мармолада могло быть 15 человек.

Семь человек уже развезли отвезли в больницы близлежащих населенных пунктов.

Ранее итальянские издания писали о том, что в регионе была зафиксирована температура на 10 градусов выше нормальной.

В прошлом месяце на фоне сильной жары в Италии стали появляться сообщения о возможном превращении 28 процентов территории государства в пустыню. Причинами опустынивания называется жара и засуха.