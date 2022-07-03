Пять человек пострадали при обрушении ледника в Доломитовых Альпах
Пять человек получили ранения при обрушении ледника в массиве Мармолада, в Северо-Восточной части Италии.
Представители горноспасательной службы области Венето 3 июля заявили о том, что пять человек получили ранения в результате обрушения в горном массиве Мармолада, в Доломитовых Альпах.
Ранее стало известно, что при данном инциденте в горах Мармолада могло быть 15 человек.
Семь человек уже развезли отвезли в больницы близлежащих населенных пунктов.
Ранее итальянские издания писали о том, что в регионе была зафиксирована температура на 10 градусов выше нормальной.
В прошлом месяце на фоне сильной жары в Италии стали появляться сообщения о возможном превращении 28 процентов территории государства в пустыню. Причинами опустынивания называется жара и засуха.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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