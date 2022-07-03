В ТЦ Fields в Копенгагене открыли стрельбу, несколько посетителей ранены
В районе торгового центра Fields в районе Амагер было направлено большое подкрепление полиции.
По сообщению датской полиции, несколько человек были ранены во второй половине дня в воскресенье в крупном торговом центре Копенгагена.
Полиция Копенгагена сообщила в Twitter, что к торговому центру Fields в районе Амагер, расположенному между центром города и столичным аэропортом, было направлено большое подкрепление полиции.
«Мы на месте, прозвучали выстрелы, несколько человек ранены», — написали там.
Опубликовано: Тарас Медведев
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