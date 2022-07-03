В ТЦ Fields в Копенгагене открыли стрельбу, несколько посетителей ранены

В районе торгового центра Fields в районе Амагер было направлено большое подкрепление полиции.

По сообщению датской полиции, несколько человек были ранены во второй половине дня в воскресенье в крупном торговом центре Копенгагена.

Полиция Копенгагена сообщила в Twitter, что к торговому центру Fields в районе Амагер, расположенному между центром города и столичным аэропортом, было направлено большое подкрепление полиции.

«Мы на месте, прозвучали выстрелы, несколько человек ранены», — написали там.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 