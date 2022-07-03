Опытные садоводы поделились секретом подкормки перцев во время плодоношения для хорошего урожая

Внесение подкормки во время плодоношения перцев стимулирует образование новых завязей, повышает урожайность и улучшает вкусовые качества плодов.

В период плодоношения к выбору подкормки для перцев нужно относиться с осторожностью. Избыток минеральных удобрений может негативно отразиться на развитии растения, что в свою очередь отразиться на урожае. 

Во время плодоношения необходимо вносить удобрения богатые калием, магнием и фосфором. Именно благодаря этим элементам повышается количество и качество перцев. 

Способы внесения подкормок:

  • Корневой. Подкормка вносится в сухом виде или в качестве растворов непосредственно под корень;
  • Внекорневой. Подкормка в виде растворов опрыскивается на листья и стебель растения.

Эффективные минеральные подкормки:

  • Фосфорная мука;
  • Суперфосфат;
  • Калийная селитра;
  • Сульфат калия.

Хорошо себя зарекомендовала нитроаммофоска, содержащая в своём составе фосфор и калий.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

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