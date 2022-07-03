Опытные садоводы поделились секретом подкормки перцев во время плодоношения для хорошего урожая
Внесение подкормки во время плодоношения перцев стимулирует образование новых завязей, повышает урожайность и улучшает вкусовые качества плодов.
В период плодоношения к выбору подкормки для перцев нужно относиться с осторожностью. Избыток минеральных удобрений может негативно отразиться на развитии растения, что в свою очередь отразиться на урожае.
Во время плодоношения необходимо вносить удобрения богатые калием, магнием и фосфором. Именно благодаря этим элементам повышается количество и качество перцев.
Способы внесения подкормок:
- Корневой. Подкормка вносится в сухом виде или в качестве растворов непосредственно под корень;
- Внекорневой. Подкормка в виде растворов опрыскивается на листья и стебель растения.
Эффективные минеральные подкормки:
- Фосфорная мука;
- Суперфосфат;
- Калийная селитра;
- Сульфат калия.
Хорошо себя зарекомендовала нитроаммофоска, содержащая в своём составе фосфор и калий.
Опубликовано: Максим Алексеев
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