Опытные садоводы поделились секретом подкормки перцев во время плодоношения для хорошего урожая

Внесение подкормки во время плодоношения перцев стимулирует образование новых завязей, повышает урожайность и улучшает вкусовые качества плодов.

В период плодоношения к выбору подкормки для перцев нужно относиться с осторожностью. Избыток минеральных удобрений может негативно отразиться на развитии растения, что в свою очередь отразиться на урожае.

Во время плодоношения необходимо вносить удобрения богатые калием, магнием и фосфором. Именно благодаря этим элементам повышается количество и качество перцев.

Способы внесения подкормок:

Корневой. Подкормка вносится в сухом виде или в качестве растворов непосредственно под корень;

Подкормка вносится в сухом виде или в качестве растворов непосредственно под корень; Внекорневой. Подкормка в виде растворов опрыскивается на листья и стебель растения.

Эффективные минеральные подкормки:

Фосфорная мука;

Суперфосфат;

Калийная селитра;

Сульфат калия.

Хорошо себя зарекомендовала нитроаммофоска, содержащая в своём составе фосфор и калий.