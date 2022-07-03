В штате Мэн продается остров с нетронутой природой, но для покупателя есть необычное условие
В штате Мэн продается Утиный остров (Duck Ledges Island), площадью около 6 км2. Хозяин Билли Милликен согласен продать его тому, кто сможет там переночевать.
Остров находится в 10 минутах езды на лодке от побережья. Его стоимость составляет 339 000 долларов. Хозяин говорит, что там нет шума, а ночи очень темные.
Требование о ночевке на острове связано с тем, что у покупателя должна быть возможность оценить и ландшафт, и все особенности этого места.
Здесь есть коттедж, рассчитанный на четверых с удобствами на улице. Милликен говорит, что после покупки острова снес прежнее строение. Он отмечает, что по современным законам возвести постройку в таком месте уже проблематично.
На острове нет ни одного дерева, поэтому открывается великолепный вид на воду из любой точки. Хозяин говорит, что дом может выдержать шторм и наводнение. Но находиться здесь с октября по май он не советует из-за плохой погоды.
На острове нет водопровода и отопления. Но Милликен не исключает, что все эти коммуникации можно провести.
Одно из преимуществ острова – дикая природа. Здесь живут омары, морские птицы, орлы и тюлени. Детенышей последних можно встретить по всему острову.
Хозяин готов продать остров только тому, кто считает, что это место должно оставаться особенным и нетронутым.
Опубликовано: Светлана Репина
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