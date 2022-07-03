Романовы и Виндзоры: что привело к вражде семей

История порой бывает очень сложной. Именно так и можно назвать взаимоотношения Николая II и Георга V. В чем же была причина вражды двух стран?

Удивительное сходство Николай II и Георг V просто не может не удивлять. Многие долгое время думали, что это фотомонтаж. Эти два семейства переплетены намного глубже, чем кажется. И если бы со стороны Англии были более активные действия, возможно семейство Романовых осталось бы в живых.

Что же общего у двух царей? Георг V относился к русским адмиралам и имел большое количество разных званий, что же касается Николай II, то он имел огромное количество Британских наград и орденов. Остается загадкой: как же Россия и Англия могли тихо ненавидеть и воевать друг с другом, если они были родственниками и хорошо владели секретами друг друга?

Больше всего это отмечалось в Афганистане. Столько сколько они строили козни друг другу, не строил никто. Война разыгралась совсем не шуточная, не по-семейному. Совсем непонятно, что там не поделили родственники между собой.

Однако известно, что Англия задолжает России большое количество золота.

Если посмотреть на фото можно заметить известные мундиры с драконьей чешуей. Именно такие носят сейчас внуки Елизаветы. Наверное существует тайны, которые мы никогда не узнаем.