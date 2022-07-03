Reuters: в столице Дании произошла стрельба, есть раненые
В торговом центре Field Копенгагена произошла стрельба в результате которые несколько человек получили ранения.
Международное агентство новостей Reuters сообщает о том, что вечером воскресенье, 3 июля 2022 года, в торговом центре Копенгагена Field произошла стрельба. Полиция экстренно прибыла на место проиcшествия.
На данный момент сообщается о том, что полицией задержан один подозреваемый. Несколько человек получили ранения в ходе стрельбы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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