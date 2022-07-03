Бывалые садоводы рассказали о причинах гниения лука и поделились опытом спасения урожая

Гниение лука на грядке это крайне неприятная ситуация. Расскажем, как избежать этой опасности и спасти урожай.

Первый сигнал о сбоях в развитии растения - пожелтение и дряблость перьев лука. Далее на луковицах появляются следы процесса гниения. 

Причины гниения лука:

  • Ошибки в агротехнике. Избыток азотных удобрений и многочисленные механические удобрения могут привести к ослаблению иммунитета перцев и проникновения инфекций;
  • Чрезмерно влажная почва. Лук тяжело реагирует на переувлажнение грунта, особенно на тяжёлых, глинистых почвах. Длительное нахождение лука во влажной почве приводит к гниению луковицы;
  • Обрывание перьев. Неопытные садоводы ошибочно полагают, что перья лука можно беспорядочно обрывать для употребления в пищу. Это не так. Перья лука имеют полую структуру, поэтому при обрывании создаются благоприятные условия для попадания воды и грязи в сердцевину луковицы. 

Меры профилактики гниения лука:

  • Соблюдение правил севооборота. Растение нельзя выращивать на одном участке чаще, чем раз в три года;
  • Своевременная уборка растительных остатков и сорняков. Это благодатные условия для развития болезней и вредителей;
  • Контроль за влажностью почвы. Не допускать чрезмерного полива растений;

Для предотвращения загнивания, для посадки стоит выбирать сорта лука, устойчивые к грибковым заболеваниям. Отлично себя зарекомендовали Антей, Стимул и Эллан.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

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