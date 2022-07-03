При обрушении ледника в Италии погибли шесть человек
В Доломитовых Альпах Италии обрушился ледник, который вызвал накрывшую туристов лавину из снега, льда и камней.
3 июля горноспасательная служба области Венето в своём официальном пресс-релизе сообщила об увеличении числа погибших в результате схода лавины на северо-востоке Италии с пяти до шести человек.
Министр области Венето по вопросам гражданской обороны Паоло Боттачин сообщил, что число получивших травмы достигло восьми человек, один из которых находится в тяжёлом состоянии.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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