При обрушении ледника в Италии погибли шесть человек

В Доломитовых Альпах Италии обрушился ледник, который вызвал накрывшую туристов лавину из снега, льда и камней.

3 июля горноспасательная служба области Венето в своём официальном пресс-релизе сообщила об увеличении числа погибших в результате схода лавины на северо-востоке Италии с пяти до шести человек.

Министр области Венето по вопросам гражданской обороны Паоло Боттачин сообщил, что число получивших травмы достигло восьми человек, один из которых находится в тяжёлом состоянии.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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