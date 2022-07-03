Канада не станет удобным решением для американок, желающих сделать аборт
Еще до отмены конституционной защиты абортов в США некоторые жительницы страны обращались в канадские клиники для проведения аборта. Сейчас их количество может увеличиться.
Директор клиники в Виннипеге Блондин Тона говорит, что пока неясно, насколько увеличится спрос на процедуру прерывания беременности. Но даже небольшой рост может затруднять работу медучреждения.
В Канаде аборты декриминализированы с 1988 года. Но за пределами крупных городов получить такую услугу сложно. Некоторые пациентки тратят очень много времени на дорогу, поскольку в их регионе нет таких клиник.
В канадских клиниках отмечают, что некоторые американки уже звонят и интересуются абортами. Но на прием они пока не записываются.
В нескольких штатах, граничащих с Канадой, запрет на аборт уже действует или скоро будет введен. В других штатах статус права на аборт не определен.
Стоит учитывать, что есть и другие сложности в доступе к абортам в Канаде для американок. Это, например, необходимость получения паспорта. Стоимость процедуры может составлять до 600 долларов.
В такой ситуации многим женщинам будет проще отправиться для проведения в другой штат своей страны, где процедура не запрещена.
По данным Канадского института медицинской информации, в 2020 году в стране сделано свыше 74 000 абортов, большинство из них – в первом триместре беременности.
Опубликовано: Светлана Репина
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