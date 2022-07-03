JB Press: Японии нужно обзавестись собственным «ядерным зонтиком»

Японцы сомневаются в защите своей страны «ядерным зонтиком» Соединёнными Штатами Америки.

Японское новостное издательство JB Press заявили, что анализирую ситуацию на Украине можно прийти к выводу в неспособности США защитить Японию в случае появления военной угрозы.

Японцы надеются, что США не будет препятствовать Японии создавать свой собственный «ядерный зонтик», который позволит островному государству чувствовать себя уверенно в постоянно меняющемся мире.