JB Press: Японии нужно обзавестись собственным «ядерным зонтиком»
Японцы сомневаются в защите своей страны «ядерным зонтиком» Соединёнными Штатами Америки.
Японское новостное издательство JB Press заявили, что анализирую ситуацию на Украине можно прийти к выводу в неспособности США защитить Японию в случае появления военной угрозы.
Японцы надеются, что США не будет препятствовать Японии создавать свой собственный «ядерный зонтик», который позволит островному государству чувствовать себя уверенно в постоянно меняющемся мире.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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