Прощай Шварцман: скончался создатель Чебурашки на 102- м году жизни

Не стало Леонида Шварцмана - великого и известного советского художника мультипликатора. Ему было 102 года.

2 июня не стало известного советского режиссера-мультипликатора Леонида Шварцмана. Этот человек подарил всем детишкам таких известных персонажей как Чебурашка, Мартышку и удава из мультика 38 попугаев и многих других.

О смерти художника редакции сообщил президент Гильдии режиссеров Союза кинематографистов РФ Николай Лебедев.

Сколько бы хороших слов не было сказано, но вместе с ним ушел и целый мир детского кинематографа, а Чебурашку все называют уникальным чудом, который был придуман внезапно, но запал на всю жизнь.

«Придумать вот такое существо, которое стало просто родным для миллионов зрителей — это огромный талант».

Стоит отметить, что Шварцман отметил свои 102 года. У кинодеятеля была богатая и насыщенная жизнь. Он всегда трудился честно и подарил юным советским ребятам интересных персонажей.

Несмотря на это конечно жалко, когда уходит такой прекрасный человек, однако он оставил большую память всем людям. Ведь на протяжении всей жизни он подарил нам такие мультфильмы, как: «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Снежная королева», «Варежка», «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк», серии анимационных фильмов «38 попугаев» и «Котенок по имени Гав» и другие.