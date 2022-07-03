Байден сбежал с пресс-конференции после неудобного вопроса журналиста

NotThis News рассказали о побеге президента США Джо Байдена с пресс-конференции.

Новостная организация NotThis News поделилась информацией о том, как президент Соединённых Штатов Джо Байден отреагировал на неудобный вопрос журналистов касательно смерти мигрантов.

Один из американских репортёров решил задать Байдену вопрос о его реакции на смерть 51 мигранта в Техасе, после чего Джо Байден настолько растерялся, видимо не найдя ответа в своей знаменитой шпаргалке, что решил просто уйти с пресс-конференции.