Байден сбежал с пресс-конференции после неудобного вопроса журналиста

NotThis News рассказали о побеге президента США Джо Байдена с пресс-конференции.

Новостная организация NotThis News поделилась информацией о том, как президент Соединённых Штатов Джо Байден отреагировал на неудобный вопрос журналистов касательно смерти мигрантов.

Один из американских репортёров решил задать Байдену вопрос о его реакции на смерть 51 мигранта в Техасе, после чего Джо Байден настолько растерялся, видимо не найдя ответа в своей знаменитой шпаргалке, что решил просто уйти с пресс-конференции.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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