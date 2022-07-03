Умер российский актёр Сергей Сосновский

Скончался народный артист России Сергей Сосновский на 68 году жизни после долгих лет борьбы с болезнью.

3 июля представители МХТ им. А.П. Чехова сообщили о том, что в результате продолжительной тяжёлой болезни скончался народный артист РФ актёр Сергей Сосновский в возрасте 68 лет.

Всю свою сознательную жизнь Сосновский посвятил театру и кино. Он запомнился зрителю по своим ролям в «Вампиры средней полосы», «Метод», «Аванпост», «Кухня» и других картинах.