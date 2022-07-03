Умер российский актёр Сергей Сосновский
Скончался народный артист России Сергей Сосновский на 68 году жизни после долгих лет борьбы с болезнью.
3 июля представители МХТ им. А.П. Чехова сообщили о том, что в результате продолжительной тяжёлой болезни скончался народный артист РФ актёр Сергей Сосновский в возрасте 68 лет.
Всю свою сознательную жизнь Сосновский посвятил театру и кино. Он запомнился зрителю по своим ролям в «Вампиры средней полосы», «Метод», «Аванпост», «Кухня» и других картинах.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
В Visual Capitalist рассказали, кто сейчас покупает российскую нефть и газ
Несмотря на санкции, с первые 100 дней после вторжения на Украину Россия экспортировала ископаемого топлива на 97,7 млрд долларов. Николо Конте и Говинд Бхутад показали, кто стал крупнейшими импортерами этой продукции.Подробнее...
-
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Handelsblatt: отказ от газа из России обойдётся Германии в $1 триллион
ВС Великобритании публиковали сообщения о розыгрышах NFT-токенов
Пушков: Запад проглотил ересь про Бандеру от посла Украины в Германии
Диетологи рассказали о способах похудения, которые на самом деле не работают и помогают набрать вес
SVT: Швеция не ожидала требования Эрдогана выслать 73 курдов для членства в НАТО