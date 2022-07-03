В Имперском колледже Лондона рассказали, кто рискует заболеть затяжным COVID

Доктор Петтер Бродин из Имперского колледжа Лондона отмечает, что причины затяжного COVID пока точно не установлены. Но уже есть возможность назвать людей, которые входят в группу риска.

Первая группа – это те, у кого были повторные заражения коронавирусом, вне зависимости от тяжести болезни. С каждым повторным заболеванием риск затяжного COVID увеличивается.

Другая группа – это люди с высокой вирусной нагрузкой во время COVID. В этом случае могут помочь противовирусные препараты.

В группу риска входят люди со спящим вирусом Эпштейна-Барра. Он может вызывать мононуклеоз и синдром хронической усталости.

Следующая категория – люди с циркулирующими аутоантителами. В этом случае врачи тоже пока не могут определить, почему повышенное количество антител в крови сохраняется.

Если у человека во время заражения COVID были неврологические симптомы, у него возможно развитие длительной формы заболевания. Возможно, это связано с тем, что коронавиурс повреждает нейроны.

Большинство исследований указывают на то, что вакцины снижают риск длительного COVID. Соответственно, невакцинированные люди попадают в группу риска.

Затяжной COVID может привести к инвалидности, поэтому врачи рекомендуют по-прежнему соблюдать меры предосторожности. В первую очередь, это касается тех, кто входит в группу риска.

Опубликовано: Светлана Репина

 

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