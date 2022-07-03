Байден ушел с пресс-конференции после вопроса о гибели 50 мигрантов в Техасе
Президент США Джозеф Байден ушел с пресс-конференции после того, как журналист спросил у него о 51 телах мигрантов в штате Техас.
Глава Белого дома Джо Байден 3 июля не ответил на вопрос о гибели мексиканских мигрантов и сразу же покинул брифинг.
Ранее появились сообщения о нахождении 51 тела мигрантов в фуре в городе Сан-Антонио. Журналист спросил у Байдена, какова его реакция на гибель пяти десятков беженцев. Байден не дал ответ, а просто ушел с мероприятия.
Ранее экс-президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп ужесточил миграционную политику, контроль за пересечением границы. Также он начал строительство стены на границе США и Мексики.
Джо Байден после вступления в должность президента занял более мягкую позицию относительно мексиканских мигрантов.
Он смягчил миграционные законы и отменил чрезвычайное положение на границе с Мексикой. Однако финансирование стены он не остановил.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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