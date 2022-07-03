Беннингтонский треугольник: тайна пропавших людей
То, что в Бермудском треугольнике пропадали люди - дело известное, но то, что существовали другие аномальные места знают не многие. К таким местам относится Беннингтонский треугольник
В мире имеется большое количество тайн, которые разгадать не так то и просто. Про Бермудский треугольник знают все. Но существуют еще места, которые также именуются как треугольники, где происходят странные вещи, которые по силу разгадать человеку. Одно из таких мест находится в Беннингтоне.
Что известно о Беннингтонском треугольнике
Находится городок Беннингтон в штате Вермонт. Данное место давно обросло слухами и целой вереницей необычных ситуаций, которые происходили в этих окрестностях. Что там происходит? По историям местных жителей люди просто исчезают в неизвестном направлении, как будто растворяются в воздухе.
Именно поэтому данное место и окрестили побратимом Бермудского треугольника. Исчезновения людей были регулярными вплоть до 1951 года.
Можно ли это как-то объяснить? Если смотреть со стороны географии, то территория поделена на три вершины:
- г. Беннингтон;
- ничем не примечательный перекресток дорог неподалеку;
- гора Гластенбери.
Те городки, которые находились не так далеко от того места превратились в призрачные, и вот оттуда начали судачить, что там живет нечто, что пожирает людские души.
После проведения исследований стало понятно, что проблема тянется аж с 18 века. Оно было упомянуто со времен древних индейцев, которые считали это место проклятым. Никто так и не понимал, что происходит.
Какие теории ходили в том время
По предварительной версии там орудовал маньяк. Но следователи отмели версию, т.к. понимали, что закономерности в пропаже людей нет. Они пропадали в хаотичном порядке.
Улик не было, свидетелей тоже, было только место. Это наводило страх и ужас на местных жителей.
Вторая теория - наличие аномальных зон и пришельцев, которые похищают людей для исследований и экспериментов. Данная версия более реальна, чем предыдущая.
На сегодняшний день больше это место никого не забирает. А многие просто придерживаются теории Эйнштейна: в пространстве существуют некие точки, которые особым образом влияют на людей ввиду необычного воздействия на них.
Опубликовано: Силивончик Алина
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