Диетологи рассказали о способах похудения, которые на самом деле не работают и помогают набрать вес

Среди множества диет и правил питания для похудения сложно выбрать те, которые действительно работают. Тем более, что многие из них противоречат друг другу, а некоторые дают противоположный результат.

Считается, что похудеть можно, если есть меньше. На самом деле такой подход имеет неприятные последствия. Он усиливает тягу к еде, способствует потере контроля над собой, замедляет метаболизм и заставляет организм удерживать жировые клетки.

Один из вариантов такой диеты – пропуск приемов пищи. Долгое ожидание еды повышает чувство голода, и в итоге человек съедает больше.

Большое количество смузи, мюсли и фруктов – это не средство похудения, а настоящая калорийная бомба. Заодно она пробуждает тягу к сладкому, а также повышает уровень сахара в крови.

Низкоуглеводная диета поначалу дает хороший результат. Углеводы удерживают воду, а их небольшое количество способствует выводу жидкости. Но еще углеводы – это топливо для мозга и мышц, без которого организму не обойтись.

Безглютеновая диета – не слишком хорошее решение. Оно приводит к употреблению большого количества обработанных продуктов и, как следствие, увеличению веса.

Еще одна ошибочная стратегия – выбор обезжиренных продуктов. Они не насыщают, поэтому человек есть больше, а тяга к еде у него усиливается.

Веганская диета помогает снизить вес и во многом соответствует принципам здорового питания. Но только при условии, что человек избегает слишком большого количества углеводов, масел, орехов и прочих калорийных продуктов.