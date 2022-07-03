ВС Великобритании публиковали сообщения о розыгрышах NFT-токенов

Взломавшие социальные сети британских ВС хакеры публиковали сообщения о розыгрышах NFT-токенов.

3 июля Министерство обороны Соединённого Королевства заявило о том, что неизвестные хакеры взломали аккаунты сухопутных войск в YouTube и Twitter, виновники случившегося устанавливаются.

Известно, что анонимные хакеры переименовали YouTube канал и удалили с него все видео, а также начали вести трансляцию о инвестициях, а в Twitter неизвестные публиковали сообщения о розыгрышах NFT-токенов.