Кукольный остров в Мексике: мистическое место для туристов

Красивыми пейзажами туристов не удивишь, а вот ужастиками и мистикой сколько угодно. Кукольный остров в Мексике не оставит никого равнодушным.

В Мексике есть интересный остров-отшельник, который наполнен мистицизмом и запахом смерти. На протяжении 80 лет, там находятся тысячи изуродованных кукол, которые покоятся на деревьях и разных старинных постройках.

Считается этот остров-отшельник туристической достопримечательностью в Мексике. Раздробленные пластиковые руки и ноги, разнесенные головы, выдавленные глазницы, килограммы красной краски в виде крови - вот что представляет собой данная темная долина.

Согласно истории, начало дурной славы острову дал смертельный случай, который возник в 1940 году. Однажды парень шел по острову и увидел девочку, которая играла со своей куклой. Однако вскоре девочки не стало - она утонула.