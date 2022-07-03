Кукольный остров в Мексике: мистическое место для туристов
Красивыми пейзажами туристов не удивишь, а вот ужастиками и мистикой сколько угодно. Кукольный остров в Мексике не оставит никого равнодушным.
В Мексике есть интересный остров-отшельник, который наполнен мистицизмом и запахом смерти. На протяжении 80 лет, там находятся тысячи изуродованных кукол, которые покоятся на деревьях и разных старинных постройках.
Считается этот остров-отшельник туристической достопримечательностью в Мексике. Раздробленные пластиковые руки и ноги, разнесенные головы, выдавленные глазницы, килограммы красной краски в виде крови - вот что представляет собой данная темная долина.
Согласно истории, начало дурной славы острову дал смертельный случай, который возник в 1940 году. Однажды парень шел по острову и увидел девочку, которая играла со своей куклой. Однако вскоре девочки не стало - она утонула.
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С тех пор для парня был своеобразный ритуал, он начал обвешивать по всей территории острова куклы, тем самым стараясь наладить контакт со злым духом, который находился в игрушке и контролировал девочкой. Такая традиция была на протяжении 50 лет.
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Этот удивительный человек спустя столько лет жизни на острове покончил жизнь самоубийством.
Сейчас остров выглядит действительно устрашающе: много тряпичного материала, пластика, оторванные конечности. Когда его не стало на острове насчитывались тысячи таких экспонатов.
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Некоторые туристы поговаривают, что во время прогулки по острову слышно, как куклы разговаривают между собой и пытаются уговорить прыгнуть с головой с воду, чтобы прибавить количество жертв.
Опубликовано: Силивончик Алина
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