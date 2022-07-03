Рядом с Хургадой акула убила еще одну туристку

К югу от города Хургада в Египте в результате нападения акулы погибла женщина. Это уже второй смертельный случай в данном регионе за несколько дней.

Министерство окружающей среды Египта сообщает, что акула напала на женщину, когда та купалась в Красном море.

По данным агентства Рейтерс, второй жертвой стала румынская туристка, которой было около 40 лет. Ее тело нашли через несколько часов после нападения.

Сообщается также, что оба нападения произошли в одном и том же районе у побережья Сахл-Хашиши на расстоянии около 600 м друг от друга.

Есть предварительная информация о том, что вторая женщина была туристкой из Румынии, она отдыхала в отеле, расположенном неподалеку.

Местный губернатор Амр Ханафи издал приказ о прекращении любой деятельности в районах, прилегающих к местам нападения акул.

1 июня акула напала на 68-летнюю гражданку Австрии, которая проживает в Египте со своим мужем.

От полученных травм она скончалась, хотя врачи пытались оказать ей помощь.