Рядом с Хургадой акула убила еще одну туристку

К югу от города Хургада в Египте в результате нападения акулы погибла женщина. Это уже второй смертельный случай в данном регионе за несколько дней.

Министерство окружающей среды Египта сообщает, что акула напала на женщину, когда та купалась в Красном море.

По данным агентства Рейтерс, второй жертвой стала румынская туристка, которой было около 40 лет. Ее тело нашли  через несколько часов после нападения.

Сообщается также, что оба нападения произошли в одном и том же районе у побережья Сахл-Хашиши на расстоянии около 600 м друг от друга.

Есть предварительная информация о том, что вторая женщина была туристкой из Румынии, она отдыхала в отеле, расположенном неподалеку.

Местный губернатор Амр Ханафи издал приказ о прекращении любой деятельности в районах, прилегающих к местам нападения акул.

1 июня акула напала на 68-летнюю гражданку  Австрии, которая проживает в Египте со своим мужем.

От полученных травм она скончалась, хотя  врачи пытались оказать ей помощь.

Опубликовано: Светлана Репина

 

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