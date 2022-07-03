В Visual Capitalist рассказали, кто сейчас покупает российскую нефть и газ
Несмотря на санкции, с первые 100 дней после вторжения на Украину Россия экспортировала ископаемого топлива на 97,7 млрд долларов. Николо Конте и Говинд Бхутад показали, кто стал крупнейшими импортерами этой продукции.
Около половины всей экспортной выручки России за указанный период пришлось на нефть. Из всего импорта природного газа в Евросоюз 41% поступает из России.
61% дохода России от экспорта ископаемого топлива приходилось на Евросоюз. Ранее крупнейшими импортерами были Германия, Италия и Нидерланды.
Сейчас Китай импортировал по 2 млн баррелей нефти в день в течение мая и стал лидером по этому показателю.
Наибольший прирост импорта пришелся на Индию, которая закупила 18% российской экспортной нефти. Значительную ее часть реэкспорируют в США и Европу в виде продуктов переработки.
Швеция и США полностью запретили импорт российского ископаемого топлива. В глобальном масштабе ежемесячные объемы импорта ископаемого топлива из России снизились в мае на 15%.
Несколько европейских стран, включая некоторых российских импортеров, сократили поставки российского ископаемого топлива. Ряд стран отказался оплачивать поставки в рублях, что также привело к снижению экспорте.
Предполагается, что сокращение импорта продолжится. Недавно в Евросоюзе был принят очередной пакет санкций, который полностью запрещает поставки российской сырой нефти морским путем.
Опубликовано: Светлана Репина
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