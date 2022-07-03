Небоскрёб в ЖК Capital Towers загорелся в центре Москвы.

Строящийся рядом с бизнес-центром Москва-Сити один из небоскрёбов ЖК Capital Tower загорелся.

3 июля российские СМИ сообщили о возгорании одного небоскрёбов в ЖК Capital Towers. Пожар длился около 20 минут. Спасатели экстренно прибыли на место ЧП и смогли успешно ликвидировать очаг возгорания.

По предварительным данным сообщается, что очаг возгорания находился на верхних этажах недостроенного здания в центре Москвы, пострадавших в результате произошедшего нет. Причины ЧП выясняются.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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