Небоскрёб в ЖК Capital Towers загорелся в центре Москвы.
Строящийся рядом с бизнес-центром Москва-Сити один из небоскрёбов ЖК Capital Tower загорелся.
3 июля российские СМИ сообщили о возгорании одного небоскрёбов в ЖК Capital Towers. Пожар длился около 20 минут. Спасатели экстренно прибыли на место ЧП и смогли успешно ликвидировать очаг возгорания.
По предварительным данным сообщается, что очаг возгорания находился на верхних этажах недостроенного здания в центре Москвы, пострадавших в результате произошедшего нет. Причины ЧП выясняются.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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