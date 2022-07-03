Гонконгский миллиардер Кэлвин Ло рассказал, почему не собирается инвестировать в криптовалюту

Гонконгский миллиардер Кэлвин Ло, генеральный директор брокерской компании по страхованию RE Lee International рассказал, почему не планирует вкладывать деньги в криптовалюты.

Он объяснил, что 5 лет назад друг уговорил его купить биткоин. Тогда монета стоила 6 000 долларов, и друг обещал Кэлвину, что криптовалюта подорожает до 10 000 долларов.

Через 3 дня это действительно произошло, но результат не впечатлил Ло. Он говорит, что его отпугивает волатильность. Работая в сфере страхования, он привык осторожничать с тем, что выглядит слишком хорошо.

Миллиардер отметил, что люди, которые инвестируют в страхование, не хотят, чтобы их деньги вкладывались в такие экзотические инструменты.

Ло признал, что криптовалюты становятся трендом, и многие страховые компании рассматривают возможность включить их в свои полисы. Но эта концепция слишком нова для него, поэтому ему требуется некоторое время, чтобы разобраться в ней.

Кэлвин Ло говорит, что не стремится к высоким рискам. Он относит себя к старой школе, для которой характерно получать собственность, что-то ощутимое.

Во время пандемии Ло сосредоточился на благотворительности. Он говорит, что коронавирус изменил его взгляд на вещи, заставил осознать несовершенства системы, которые нужно исправить.

Сейчас Кэлвину Ло 46 лет. Его состояние оценивается в 1,7 миллиарда долларов. Биткоин достиг своего пика в апреле 2021 года, его цена составляла 63 558 долларов. На прошлой неделе криптовалюта стоила уже 18 000 долларов.