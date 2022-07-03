Гонконгский миллиардер Кэлвин Ло рассказал, почему не собирается инвестировать в криптовалюту
Гонконгский миллиардер Кэлвин Ло, генеральный директор брокерской компании по страхованию RE Lee International рассказал, почему не планирует вкладывать деньги в криптовалюты.
Он объяснил, что 5 лет назад друг уговорил его купить биткоин. Тогда монета стоила 6 000 долларов, и друг обещал Кэлвину, что криптовалюта подорожает до 10 000 долларов.
Через 3 дня это действительно произошло, но результат не впечатлил Ло. Он говорит, что его отпугивает волатильность. Работая в сфере страхования, он привык осторожничать с тем, что выглядит слишком хорошо.
Миллиардер отметил, что люди, которые инвестируют в страхование, не хотят, чтобы их деньги вкладывались в такие экзотические инструменты.
Ло признал, что криптовалюты становятся трендом, и многие страховые компании рассматривают возможность включить их в свои полисы. Но эта концепция слишком нова для него, поэтому ему требуется некоторое время, чтобы разобраться в ней.
Кэлвин Ло говорит, что не стремится к высоким рискам. Он относит себя к старой школе, для которой характерно получать собственность, что-то ощутимое.
Во время пандемии Ло сосредоточился на благотворительности. Он говорит, что коронавирус изменил его взгляд на вещи, заставил осознать несовершенства системы, которые нужно исправить.
Сейчас Кэлвину Ло 46 лет. Его состояние оценивается в 1,7 миллиарда долларов. Биткоин достиг своего пика в апреле 2021 года, его цена составляла 63 558 долларов. На прошлой неделе криптовалюта стоила уже 18 000 долларов.
Опубликовано: Светлана Репина
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