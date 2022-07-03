Tesla потеряла 440 миллионов долларов из-за неудачной ставки Илона Маска на биткоины

У компании Tesla списано 440 миллионов долларов с активов в биткоинах из-за падения криптовалюты.

В начале прошлого года компания перевела часть своих денежных резервов в криптовалюту, купив биткоин на 1,5 млрд долларов. Но в последние месяцы цифровая валюта рухнула до минимума за 18 месяцев.

В последний день второго финансового квартала биткоин торговался на уровне около 19 999 долларов. Таким образом, инвестиции компании оцениваются уже в 820,8 млн долларов.

Тремя месяцами ранее компания зафиксировала стоимость своих биткоинов на уровне 1,26 млрд долларов, хотя рыночная стоимость актива была близка к 2 млрд долларов.

Согласно практике бухгалтерского учета, компания не регистрирует прибыль от своих инвестиций, пока не продаст их.

Таким образом, Tesla придется фиксировать обесценивание своих активов в биткоинах на сумму порядка 440 млн долларов. Это около 9% ее головой прибыли а прошлый год.

В прошлом году Tesla ввела оплату в биткоинах, но через короткое время приостановила ее. Ранее Маск заявил, что сам он не продавал ни одной из своих инвестиций в криптовалюту.

Цена биткоина снизилась с 46 700 долларов в начале года на 60%. Падение в сравнении с ноябрьским рекордным уровнем составило 75%.