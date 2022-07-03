Скончался народный артист РСФСР Юрий Григорьев на 83 году жизни
Советский и российский оперный певец украинского происхождения Юрий Григорьев умер в возрасте 82 лет.
Представители Государственного академического Большого театра в Москве сообщили о смерти народного артиста РСФСР Юрия Григорьева, который не дожил месяц до своего 83 Дня рождения.
Григорьев, обладающий баритоном, отдал свою жизнь служению искусству. Помимо исполнения оперных партий он занимался преподаванием и научной деятельностью в области изучения техник пения.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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